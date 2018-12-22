Многие болельщики, которые пришли на стадион «Газпром-Арена» на матч СКА – ЦСКА, не досидели до финальной сирены. На игре был поставлен рекорд КХЛ по количеству болельщиков, но из-за результата питерских армейцев (поражение от ЦСКА 1:4), зрители покидали свои места еще в середине третьего периода.

«Сегодня на «Газпром Арене» побили МИРОВОЙ РЕКОРД по количеству болельщиков, сваливших до финальной сирены», — язвительно написал в своем твиттере один журналист.

Под занавес матча произошел забавный эпизод: диктор стадиона объявил о новом мировом рекорде – два хоккейных матча собрали на трибунах 139151 зрителя. После завершения матча даже редактор Книги рекордов Гинесса России вышел на площадку и зафиксировал этот странный рекорд: наибольшее в мире количество зрителей двух хоккейных матчей, проведенных за неделю, с результатом 139151 зритель.

Тем не менее, не все из болельщиков оказались довольны качеством просмотра матча.

«Сходил на хоккейную классику в Питере, это было отвратительно. С трибуны очень плохо видно поле. Из-за повешенных дополнительных динамиков не видно вообще ничего. Какая к черту классика, если крыша закрыта и на арене теплынь. Стадион ужасный – он не точно не стоит своих денег», — написал один из недовольных любителей хоккея у себя в твиттере.

Впрочем, на болельщиков наверняка повлиял результат. СКА проиграл 1:4, попав в этом сезоне под полную доминацию от ЦСКА. При Знарке такого не было.