Наставник английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, возглавивший команду несколько дней назад, после крупной победы над «Кардифф Сити» (5:1) признался, что ему помогли советы бывшего нападающего клуба Уэйна Руни.

«Руни написал мне сообщение с несколькими советами – в этом победе есть его заслуга. Он сказал мне, чтобы я просто дал ребятам играть в футбол, позволил наслаждаться собой и быть «Манчестер Юнайтед».

Сульшер отметил, что игроки – главная заслуга победы.

«В футбол играть просто – если у вас есть хороший игроки. В «Манчестере» великолепный подбор игроков», — подметил Сульшер.

«Манчестер Юнайтед» благодаря победе занимает 6-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги.