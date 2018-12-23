Лидер «Барселоны» аргентинский форвард Лионель Месси отличился в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:0). Этот мяч дал ему очередное личное достижение. Гол стал пятнадцатым в текущем сезоне в Примере. Это значит, что в последних 11-ти сезонах подряд Месси достигал планки в 15 голов. Это лучший результат среди пяти ведущих европейских чемпионатов.

Месси начал много забивать с сезон 2008/09, когда он забил 23 гола. Далее 34 гола в сезон 2009/10/. 31 мяч – 2010/11/. 50 – в 2011/12. Далее – 46, 28, 43, 26, 37 и 34 – в сезоне 2017/2018.

Месси является лучшим бомбардиром чемпионата Испании в истории с 398 голами. Помимо 15 мячей в Примере, в текущем сезоне 31-летний аргентинец забил также шесть голов в Лиге Чемпионов.