Бывший нападающий СКА Артемий Панарин набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его «Коламбус» в гостях победил «Филадельфию» со счетом 4:3.

Панарин забил гол и еще два раза ассистировал партнерам. По окончании игры он добился высоченного показателя полезности +4, находясь на площадке во время всех шайб, которых его команда забивала и не находят, когда «Коламбус» пропускал.

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 37. Российский защитник Иван Проворов, выступающий за «Филадельфию», завершил матч с показателем полезности «–2».

«Коламбус» одержал третью победу подряд и находится на шестом месте в Восточной конференции. А «Филадельфия» идет 14-й на «Востоке», команда прервала серию из двух побед подряд.