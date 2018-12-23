Наставник мадридского «Реала» Сантьяго Солари после победы его команды на клубном чемпионате мира («Реал» разгромил «Аль-Айн» со счетом 4:1) выразил благодарность бывшему главному тренеру клуба Зинедину Зидану.

«Мы попали сюда благодаря Зидану. Сложно будет кому-то повторить подобное. Это достижение принадлежит всем – клубу, игрокам, тренерам. Мы счастливы победе, сделали большую работу», — сказал Солари.

Зидан, напомним, покинул пост рулевого в «Реале» по окончании прошлого сезона, в котором его команда победила в Лиге Чемпионов. Место Зидана занял Хулен Лопетеги, однако был отправлен в отставку после неудачного начала сезона. Временно «Реал» возглавил Солари.