Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова прокомментировала свой успех.

В интервью «Чемпионату» фигуристка призналась, что у неё нет никаких эмоций после победы над олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира. Она думала только о том, как безошибочно откатать программу и не делала никаких прогнозов.

Она заявила, что всё зависит от количества работы — именно поэтому российские юниорки такие сильные. Щербакова добавила, что им очень помогает тренерский штаб Этери Тутберидзе, что выливается в положительный результат.

Напомним, юниорки Тутберидзе заняли весь подиум. Второй стала Александра Трусова, третьей — Алёна Косторная. Алина Загитова и Евгения Медведева остались без медалей.