Станислава Константинова и Алина Загитова выступят на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Как сообщается на официальном сайте ФФККР, Константинова и Загитова выполнили критерии отбора и точно выступят на турнире в Минске, который будет проходить в феврале. Обе не смогли завоевать медалей, проиграв юниоркам, но стали первыми среди взрослых: Константинова — четвёртой, Загитова — пятой.

Загитова допустила два падения и отказалась от общения с прессой, Константинова в интервью ФФККР заявила, что очень рада за результат, но недовольна выступлением, так как показала прокат не на сто процентов и допустила серьёзную ошибку.

«Контролировала себя всю программу, не смогла отпустить и получить удовольствие. Но такой результат совсем не ожидала. Рада, что есть к чему готовиться», — заключила фигуристка.

Напомним, чемпионкой России стала Анна Щербакова.