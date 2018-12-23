Двукратная чемпионка Евгения Медведева прокомментировала свои выступления на чемпионате России, где заняла седьмое место.

В интервью «Спорт Экспрессу» фигуристка заявила, что ей пошла на пользу смена короткой программы — это более комфортный для неё образ. Медведева считает, что короткую программу она прокатала неплохо, если не считать ошибки на прыжковых элементах.

Спортсменка добавила, что столкнулась с проблемами технического и психологического характера. В пример она привела смену тренерского штаба — на многое влияет то, что за бортом стоит другой человек. Медведева заявила, что будет искать новые методы, так как психологический запас прочности является самым хрупким.

Напомним, после короткой программы Медведева шла 14-й, допустив две грубые ошибки. Произвольная позволила ей подняться на седьмое место, хотя прокат также не был безупречным.

Чемпионкой России стала Анна Щербакова.