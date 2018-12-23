Третий этап Кубка мира по биатлону в Нове Место 23 декабря завершится первыми в сезоне масс-стартами.

Мужчины выйдут на старт в 13:45. Россию представят идущий вторым в общем зачёте Александр Логинов, а также Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко. С первым номером на трассу выйдет лидер Кубка мира, норвежец Йоханнес Бё.

Женская гонка стартует в 13:30. В масс-старт отобрались три россиянки — Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Евгения Павлова, которая из-за болезни пропустила спринт и гонку преследования.

Мужчины пробегут 15 километров, длина женской гонки составляет 12,5 километров. Биатлонистам предстоит пройти по четыре огневых рубежа, каждый промах наказывается штрафным кругом длиной в 150 метров.