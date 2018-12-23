Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал своё выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место.

В интервью каналу IBU Фуркад заявил, что ему было непросто стартовать в пасьюте после 43-го места спринта, но он принял решение бежать гонку. «Я понял, что не строил карьеру, когда мне было легко, и решил бороться хоть за топ-40. Но я знал, что могу быть в десятке, а в итоге получилось стать пятым«, — сказал биатлонист.

Он добавил, что в последние сезоны создал монстра, но в последних гонках бежит не так быстро, как этот монстр. В гонке преследования удалось показать поклонникам, что этот монстр не умер. «Мне необходимо перестать думать о том, как быт первым номером, а сосредоточиться на том, как быть хорошим биатлонистом», — заключил Фуркад.

Сегодня, 23 декабря, Мартен Фуркад примет участие в первом масс-старте сезона.