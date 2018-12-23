В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова разгромил «Оттаву». Встреча закончилась со счётом 4:0.

Голами отметились Бретт Коннолли, Мэтт Нисканен, Якуб Врана и Михаил Кемпни. Овечкин и Никлас Бэкстрем были ассистентами Нисканена. Овечкин также шесть раз бросил в створ ворот соперника и провёл три силовых приёма. Его показатель полезности — «+1». Кузнецов и Орлов закончили матч без набранных очков.

Отметим, что перед стартом игры, во время разминки, Овечкин решил сделать подарок юному болельщику своего клуба. Капитан «Вашингтона» подъехал к бортику и через оградительное стекуло передал маленькому мальчику клюшку.

В предыдущем матче «Вашингтон Кэпиталз» не смог переиграть «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, а Овечкин поругался и едва не подрался с капитаном «пингвинов» Сидни Кросби.