В женском одиночном катании чемпионат России завершился сенсационной развязкой. Весь пьедестал заняли юниорки Этери Тутберидзе, а главные дуэлянтки — Алина Загитова и Евгения Медведева — не справились с прокатами и заняли места за пределами подиума. Загитова стала пятой, Медведева — седьмой. Этими результатами обе дали шанс Санкт-Петербургу.

На саранском льду субботним вечером разыгрался настоящий триллер. В непривычной для себя первой разминке с произвольной программой выходила Медведева. Она не повторила кошмара короткой программы, но всё же упала с одного из прыжков. Подопечная Брайана Орсера возглавила турнирную таблицу и оставалась в лидерах вплоть до старта фигуристок из последней стартовой группы.

Первой результат Медведевой превзошла ученица Алексея Мишина Софья Самодурова — призёр этапов и финалистка Гран-при. Самодурова допустила только одну помарку — не смогла присоединить третий прыжок к одному из каскадов. Затем на лёд вышла Анна Щербакова — одна из юниорского «конвеера» Этери Тутберидзе, пока не добившаяся серьёзных побед и провалившая юниорский финал Гран-при. Щербакова чисто исполнила четверной лутц, и её техническая оценка за произвольную программу в мужских соревнованиях уступила бы только результату Максима Ковтуна и Александра Самарина.

Щербакова закономерно стала первой, а следующей предстояло кататься петербурженке Станиславе Константиновой из группы Валентины Чеботарёвой. Константиновой не нужно было оглядываться на Щербакову и думать о Трусовой: её задача — отобраться на взрослый чемпионат Европы. Константинова её решила: она ошиблась лишь однажды, сделав одинарный аксель вместо двойного, и по сумме двух программ превзошла Самодурову. Из взрослых выступить оставалось только Алине Загитовой — а значит, Константинова обеспечила себе участие в главных стартах.

А нервы Загитовой снова дрогнули — как на чемпионате мира в марте. Она дважды упала, осталась без фирменного риттбергерного каскада и рисковала остаться без чемпионата Европы. Судьи действительно пожалели олимпийскую чемпионку, в турнирной таблице поместив её между Константиновой и Самодуровой, хотя прокаты Софьи были чище и стабильнее.

Алёна Косторная и Александра Трусова уже не могли повлиять на отборочные расклады — только на медальные. Косторная безупречно исполнила свою программу без элементов ультра-си и получила очень высокие баллы, но всё же проиграла Трусовой. Вероятно, ценой вопроса стало обидное падение на дорожке шагов в короткой программе.

Трусова заявила самый сложный контент с двумя четверными прыжками, но справилась только с одним — лутцем, упав с тулупа. Арбитры предпочли чистоту проката и отдали чемпионство безупречной Щербаковой. Трусова проиграла ей всего семь сотых балла, но уже намерена учить новые четверные прыжки и тройной аксель.

Лучшей фигуристкой среди взрослых стала петербурженка Станислава Константинова. Номинально она поедет на чемпионат Европы первым номером, так как опередила Алину Загитову. Третью участницу выберет тренерский совет, и это обернётся для федерации настоящей головной болью. Решения ждёт Елизавета Туктамышева, накануне чемпионата России попавшая в больницу с пневмонией, но несправедливо оставлять без чемпионата Европы и Софью Самодурову — пожалуй, самую стабильную российскую фигуристку первой половины сезона. Дать шанс могут и Медведевой.

Но ждать осталось недолго — ФФККР обещает огласить составы уже сегодня, 23 декабря. Напомним, петербургские фигуристы завоевали на чемпионате России две медали: серебро в мужском одиночном катании досталось Михаилу Коляде, бронзу в парном катании взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.