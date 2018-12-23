Вице-чемпионка России Александра Трусова рассказала о планах на будущее.

В комментарии ТАСС Трусова заявила, что будет учить новые четверные прыжки — ей осталось овладеть флипом и риттбергером. Также она намерена освоить тройной аксель, так как его можно исполнять в женской короткой программе, а четверные запрещены.

Трусова подчеркнула, что сделает всё возможное для выполнения этих задач, потому что она всегда хотела прыгать сложные элементы. Для этого необходимо с каждым годом работать больше и больше.

Напомним, на чемпионате России Трусова заняла второе место, проиграв подруге по тренировочной группе Анне Щербаковой. Александре удалось приземлить в произвольной программе четверной лутц, однако тулуп не покорился — спортсменка допустила падение. Из-за возраста Трусова, Щербакова и Косторная не могут поехать на взрослый чемпионат Европы.