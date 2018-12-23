В регулярном матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский хоккеист Илья Ковальчук сделал дубль в матче против «Сан-Хосе». Игра завершилась победой «Лос Анджелеса» со счётом 3:2 в овертайме.

Вернувшись после травмы, Ковальчук попал в третью пятёрку. Он оформил дубль, сделав шесть бросков в створ ворот соперника. Тренерский штаб доверил Ковальчуку вместо в спецбригаде большинства, и он воспользовался шансов, реализовав численное преимущество.

Также именно Ковальчук забил решающий гол в овертайме. Он рассказал, что отпраздновал первый гол так радостно, потому что не мог забить в течение 21 матча и очень хотел прервать эту серию. Хоккеист добавил, что в овертайме не хотел меняться и уходить на скамейку запасных, так как его могли больше не выпустить.

В другом матче игрового дня «Вашингтон» Александра Овечкина одержал верх над «Оттавой».