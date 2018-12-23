Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер намерен приобрести футболиста дортмундской «Боруссии» Акселя Витселя, ранее выступавшего за «Зенит».

Как сообщает ESPN, в трансфере Витселя заинтересован лично Сульшер, заменивший на посту главы «Юнайтед» Жозе Моуринью. Ранее Моуриньо просматривал Витселя в одном из матчей Лиги наций, когда сборная Бельгии Витселя играла против Исландии.

Контракт Виселя с «Боруссией» действует до лета 2022 года. В состав дортмундского клуба он перешёл из китайской команды «Тяньцзинь Цюанцзянь», а ранее выступал за петербургский «Зенит».

Напомним, о назначении Сульшера стало известно 19 декабря. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона-2018/19.