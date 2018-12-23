Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова порассуждала о шансах российского биатлониста Александра Логинова обыграть лидера сезона Йоханнеса Бё.

В комментарии для «Матч ТВ» Резцова заявила, что Логинов может опередить Бё уже сегодня, 23 декабря. Напомним, спортсмены пробегут первый в сезоне масс-старт. По мнению Резцовой, Логинов почти не уступает сопернику — только немного проигрывает ходом, но стреляет очень стабильно.

Резцова добавила, что Логинову может помешать ажиотаж вокруг его персоны — она считает, что биатлонист не должен извиняться за употребление допинга, чего требует от россияина Бё. Логинов доказывает, что он чистый и честный спортсмен, входящий в элиту мирового биатлона, и он отбыл наказание за своё нарушение.

На этапе Кубка мира в Нове Место Логинов занял вторые места в спринте и гонке преследования.