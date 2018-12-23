Чемпионат России в Саранске завершится показательными выступлениями, в которых примут участие сильнейшие фигуристы по итогам турнира.

На гала-шоу, которое начнётся в 14:00, выступят лучшие пять фигуристов или пар по итогам каждого вида. Зрители не увидят показательный номер серебряного призёра мужских соревнований Михаила Коляды, который выступал с недолеченным синуситом и решил поберечься. По ходу турнира спортсмену пришлось обращаться к врачу.

Также не будет чемпионов России в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова: после короткой программы партнёр почувствовал себя плохо.

Евгению Медведеву пригласили поучаствовать в показательных, несмотря на седьмое место — она выступит в первом отделении. Занявшая пятое место Алина Загитова покажет свой номер во втором отделении, как и призёры соревнований — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная.