Исполком Федерации фигурного катания России огласил состав национальной команды на чемпионат Европы.

Женскую сборную представят фигуристки, занявшие первые три места среди взрослых на чемпионате России: Станислава Констанинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. В запас попали пропустившая турнир из-за болезни Елизавета Туктамышева и занявшая седьмое место Евгения Медведева.

Из мужчин на чемпионате Европы выступят призёры национального турнира Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин. Запасные — финишировавшие следом Андрей Лазукин и Дмитрий Алиев, а также пропустивший турнир из-за травмы Сергей Воронов.

В парном катании на чемпионат Европы также отправятся призёры: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В запасе — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В танцах на льду Россию представят получившие медали чемпионата России Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин. В число запасных попали Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Чемпионат Европы будет проходить в Минске с 21 по 27 января 2019 года.