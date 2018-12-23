Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа порассуждал о конкуренции с Кейлором Навасом.

В комментарии Marca Куртуа заявил, что уважает своего соперника, как и всех футболистов, которые выиграли три Лиги чемпионов подряд. Навас проигрывает Куртуа в борьбе за место в воротах, и бельгиец понимает конкурента.

«Сидеть на скамейке запасных всегда неприятно. Думаю, Навасу тоже неприятно, но я вижу, что он отлично работает, и между нами нет плохих отношений», — сказал Тибо Куртуа.

Напомним, вратарь сборной Бельгии пополнил состав «Реала» в летнее трансферное окно. «Реал» идёт на четвёртом месте турнирной таблицы чемпионата Испани, которую возглавляет «Барселона». Мадридцы набрали 29 очков, но имеют матч в запасе.