Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая пропустила чемпионат России из-за проблем со здоровьем, выступит на Универсиаде.

Помимо Туктамышевой, в состав попала петербурженка Станислава Константинова, на чемпионате России ставшая четвёртой. В число запасных попали Евгения Медведева и Мария Сотскова.

Мужскую команду представят чемпион России Максим Ковтун, бронзовый призёр Александр Самарин, а также Андрей Лазукин. Запасные — Дмитрий Алиев, Александр Петров и Антон Шулепов.

В парном катании за Россию выступят Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот, Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов, Василиса Озерова и Максим Бобров. В танцах на льду — бронзовые призёры чемпионата России Софья Евдокимова и Егор Базин, Бетина Попова и Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин. Запасными стали Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов.

Ранее ФФККР объявила состав на чемпионат Европы. Универсиада будет проходить в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.