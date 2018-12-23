Возглавляющий луганскую «Зарю» Юрий Вернидуб огласил своё мнение о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В комментарии ua.tribuna.com Верниуб заявил, что гей является таким же человеком, обладающим аналогичными правами с другими людьми, и он не хочет нарушать эти права. Тем не менее, тренер назвал людей с нетрадиционной ориентацией «немножко больными», так как по его мнению они рождаются не геями, а «нормальными», позже попадая «в какую-то среду».

Себя Вернидуб назвал «нормальным настоящим мужиком». Тем не менее, он допускает наличие гея в своей команде, но ему необходимо быть «вторым Роналду». Специалист предпочёл бы, чтобы он не знал о нетрадиционной сексуальной ориентации футболиста.