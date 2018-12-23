Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева выписана из больницы после воспаления лёгких.

Тренер спортсменки Алексей Мишин объявил об этом в комментарии ТАСС. Теперь Туктамышевой предстоит восстанавливаться и планировать дальнейшие нагрузки.

Напомним, она была госпитализирована из-за воспаления лёгких и по этой причине пропустила чемпионат России, соревновательная часть которого завершилась 22 декабря в Саранске. В «Твиттере» спортсменка призналась, что шокирована результатами турнира, призёрами которого стали юниорки.

Елизавета Туктамышева не попала в состав сборной России на чемпионат Европы. Первым соревнованием после болезни станет Универсиада, которая в марте 2019 года состоится в Красноярске.