На этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место стартовал мужской масс-старт на 15 километров.

Россию представляют идущий вторым в общем зачёте Александр Логинов (№2) а также Матвей Елисеев (№18), Евгений Гараничев (№29) и Дмитрий Малышко (№30). С первым номером на трассу вышел лидер Кубка мира, норвежец Йоханнес Бё.

Биатлонистам предстоит пройти по четыре огневых рубежа, каждый промах наказывается штрафным кругом длиной в 150 метров. Напомним, ранее Логинов финишировал вторым в спринте и гонке преследования.

Женская гонка стартует в 13:30. В масс-старт отобрались три россиянки — Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Евгения Павлова, которая из-за болезни пропустила спринт и гонку преследования.