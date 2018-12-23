Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга уступил новосибирскому «Локомотиву» в матче девятого тура чемпионата России.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу сибирского клуба. Игроки «Локомотива» выиграли стартовую партию и закрепили успех во второй, но затем зенитовцы смогли отыграться и перевели игру на четвёртую партию, но снова оказались слабее «Локомотива».

Это четвёртое поражение «Зенита» в чемпионате на пять победных матчей. В активе команды — по-прежнему 15 очков.

Ранее «Зенит» в рамках группового этапа волейбольной Лиги чемпионов обыграл «Любляну».

Ранее в рамках девятого тура «Динамо» из Ленинградской области всухую уступило «Газпром-Югра». Лидер чемпионата, казанский «Зенит», проведёт игру против «Новы».