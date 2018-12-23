Заслуженный тренер России Алексей Мишин проанонсировал подготовку Елизаветы Туктамышевой к чемпионату мира.

Туктамышева не вошла в состав сборной на чемпионат Европы, но её заявили на Универсиаду. По словам Мишина для Р-Спорт, Федерация фигурного катания поручила ему готовить фигуристку к чемпионату мира «как орудие большого калибра».

Мишин заявил, что на чемпионате мира необходимо противопоставить японским «потугам на тройной аксель» совершенный тройной аксель Туктамышевой. Напомним, тройной аксель прыгает японка Рика Кихира, выигравшая финал Гран-при у Загитовой и Туктамышевой.

Чемпионкой России стала 14-летняя Анна Щербакова, исполнившая четверной лутц. Занявшая второе место Александра Трусова также исполнила лутц, но упала с четверного тулупа.