Российский биатлонист Евгений Гараничев стал третьим в масс-старте на Кубке мира в Нове Место.

Гараничев не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах, уступив победителю Йоханнесу Бё 54.1 секунды. Бё также был безупречен на стрельбище и одержал третью подряд победу. На втором месте — француз Кантен Фийон-Майе, допустивший промах.

Мартен Фуркад стал девятым, призёр спринта и гонки преследования Александр Логинов — 15-й: он промахнулся шесть раз. Петербуржец Дмитрий Малышко стал двадцать вторым с тремя промахами, Матвей Елисеев занял последнее место, промахнувшись восемь раз. По ходу гонки Елисеев упал и сломал лыжу.

Женский масс-старт начнётся в 16:30. Россию представят Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт, участие Евгении Павловой под вопросом.