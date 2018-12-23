Российский биатлонист Матвей Елисеев объяснил свой результат в масс-старте на этапе Кубке мира в Нове Место.

Елисеев занял последнее место с восемью промахами, упав по ходу гонки. В эфире «Матч ТВ» биатлонист объяснил, что упал из-за сломанной лыжи, которая зарылась в очень глубокий снег. Ему дали запасную лыжу, но та была не готова и ехала ужасно.

Неудовлетворительную стрельбу Елисеев объяснил очень большим стрессом и допустил, что прицел винтовки мог сдвинуться после падения.

Напомним, гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё, одержавший третью победу подряд. Второе место — у Кантена Фийон-Майе, третьим стал Евгений Гараничев. Только Бё и Гараничев сумели пройти без промахов четыре огневых рубежа.