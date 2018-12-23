Французский футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поблагодарил ушедшего в отставку тренера Жозе Моуринью.

В комментарии Sky Sports Погба выразил тренеру благодарность за выигранные трофеи. Погба заявил, что совместная работа была хорошей, но что-то пошло не так. По словам футболиста, Моуринью поспособствовал становлению его личности.

Напомним, Жозе Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера, исполняющим обязанности назначили бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

Отношения Погба и Моуринью всегда были натянутыми После увольнения тренера Погба опубликовал в «Инстаграме» фото с ухмылкой, и клуб оштрафовал его за неуважение к специалисту. Француз удалил пост и попытался объяснить его запланированной рекламной публикацией, но руководство «МЮ» не прислушалось к этому аргументу.