Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал своё выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове Место — биатлонист стал вторым, не допустив ни одного промаха.

В эфире «Матч ТВ» Гараничев pассказал, что не думал о чистой стрельбе, поставив себе задачу максимально отработать конец году, показав всё, на что способен. Биатлонист признался, что по ходу гонки ему было тяжело, но он смог собраться и отработать на ноль на огневых рубежах.

«Это не удавалось на первых этапах, но я не опускал рук и знал, что могу стрельнуть, если не буду суетиться и смогу сделать работу, которую мы каждый год отрабатываем на тренировках», — заключил Гараничев.

Также гонку прокомментировал российский биатлонист Матвей Елисеев, который упал и финишировал последним.