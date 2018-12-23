Петербургский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал масс-старт на этапе Кубка мира в Нове место и поздравил соотечественников.

Малышко занял в масс-старте 22-е место и в эфире «Матч ТВ» объяснил результат усталостью. «Я чувствую, как дёргаются мышцы, и, конечно, это дополнительные трудности сегодня приносило». Своим бонусом биатлонист назвал стрельбу на стойке, и поэтому он боролся за каждый выстрел.

Также он поздравил россиян с наступающим Новым годом и Рождеством, начать новый год с новыми силами и успехами.

Напомним, гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё, одержавший третью победу подряд. Второе место — у Кантена Фийон-Майе, третьим стал Евгений Гараничев. Только Бё и Гараничев сумели пройти без промахов четыре огневых рубежа.