Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё соперничество с норвежским спортсменом Йоханнесом Бё. Логинов признался, что, несмотря на успехи в этом сезоне, он пока ещё не может конкурировать с норвежцем на равных.

«Я не рядышком с ним, пропасть между нами присутствует, — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Но я выполняю свою работу, стараюсь тренироваться и выступать, не обращая внимание на внешние факторы. Не хочу сказать, что я наступаю ему на пятки, но давление присутствует».

Комментируя свои успехи, Логинов отметил, что в его виде спорта каждый может оказаться на вершине. «Это биатлон, здесь каждый может показать высокий результат. Сегодня результат у меня, завтра кто-то другой может показать».

Спортсмен добавил, что перед началом сезона главной задачей являлся отбор на январские этапы Кубка мира. Также целью Логинова является отбор в состав национальной команды на чемпионат мира.