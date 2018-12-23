В чешском Нове-Место стартовал женский масс-старт, который проходит в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. На дистанцию вышли тридцать спортсменок, из которых две представляют сборную России — это Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт.

Под первым номером на дистанцию вышла итальянская биатлонистка Доротея Вирер, второй номер получила Паулина Фиалкова из Словакии, третий — ещё одна итальянка Лиза Витоцци.

Ирина Старых начинает гонку под восьмым номером, Екатерина Юрлова-Перхт — под 18-м.

В гонке должна была принять участие ещё одна россиянка — Евгения Павлова, однако она не выйдет на старт по состоянию здоровья. До этого спортсменка пропустила спринт и гонку преследования. Также в масс-старте не примет участие немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Спортсменка заявила, что решила сняться с соревнований, так как не чувствует, что набрала максимальную форму.

Напомним, сегодня состоялся мужской масс-старт, в котором россиянин Евгений Гараничев выиграл бронзовую медаль.