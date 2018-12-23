Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась мнением о составе сборной России на предстоящий чемпионат Европы. Команда была сформирована по спортивному принципу исходя из результатов чемпионата России. В состав женской сборной были включены Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова.

Бестемьянова заявила, что хотела бы видеть в команде Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву. «Мне почему-то казалось, что будет по-другому, — сказала Бестемьянова в эфире телеканала «Матч ТВ». — Как бы хорошо я ни относилась к Константиновой и Самодуровой, я бы отправила Туктамышеву и Медведеву».

Экс-спортсменка осталась недовольна тем, что Туктамышева, не выступавшая на чемпионате России, не вошла в состав команды. «Мне не нравится этот факт, потому что в данной ситуации надо учесть, как здорово она выступала. С сентября она выступала лучше всех. Мне кажется, Алексей Николаевич Мишин может поменять девочек — Самодурову на Туктамышеву».

Напомним, медали чемпионата России разыграли между собой юниорки из группы Этери Тутберидзе. Среди взрослых спортсменок лучшей оказалась Станислава Константинова.