Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своём эмоциональном состоянии после неудачного выступления на чемпионате России. Напомним, Медведева заняла итоговое седьмое место и не смогла отобраться на предстоящий чемпионат Европы. После короткой программы спортсменка шла на 14-м месте, но в произвольной допустила только одну ошибку и поднялась на седьмое.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Медведева сообщила, что изнутри стала другой версией себя. «Не знаю, пойдёт ли мне это на пользу в будущем в спорте, но я стала более человечной и открытой». Фигуристка отметила, что она сохранила свой внутренний стержень и добавила, что у её характера две стороны, за одну из которых ей стыдно. «По характеру я человек жёсткий. Мне стыдно это признавать, но в каких-то темах я эгоистка и о других не думаю. У меня две стороны: когда я говорю жесткую правду в лоб и не осознаю, что обидела человека, и когда я могу поддержать кого-то, дать ему веру в себя и силы двигаться дальше. Две противоположные стороны, за первую мне стыдно».

В составе сборной России на чемпионат Европы Медведева значится в числе запасных.