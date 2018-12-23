Российский биатлонист Антон Шипулин, который в текущем сезоне ещё ни разу не выходил на старт соревнований, объяснил, почему не принимает участие в гонках.

«Много вопросов, почему я не выступаю на Кубке IBU и «Ижевской винтовке», — сказал Шипулин в видеообращении для телеканала «Матч ТВ». – Пока не готов, решил сконцентрироваться на «Рождественской гонке», где мы пробежим с Екатериной Юрловой-Перхт. Эту гонку мы уже выигрывали и постараемся повторить наш успех».

Также Шипулин пожелал спортсменам из сборной России успехов и отличного результата на предстоящих этапах Кубка мира.

Напомним, в текущем сезоне Шипулин ещё ни разу не выходил на старт официальных соревнований. Биатлонист провёл большой отрезок времени без тренировок, поэтому сейчас набирает форму и готовится к предстоящим стартам. Планируется, что он начнёт сезон на «Ижевской винтовке», однако спортсмен принял решение не ехать на соревнования.