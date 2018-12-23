Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в составе команды заключённых в футбольном матче против охранников СИЗО «Бутырка».

Как сообщает «Московский комсомолец», идею проведения матча между охранниками и заключёнными одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний. Заместитель директора ФСИН отметил, что ранее уже проводились подобные матчи, однако в них никогда не принимали участие профессиональные футболисты.

Также отмечается, что для Кокорина и Мамаева будут сшиты толстовки с их игровыми номерами.

Напомним, 5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Спортсмены оказались под арестом за участие в двух драках. Ранее суд не согласился отпустить их под домашний арест, несмотря на поручительство за Кокорина «Зенита» и лично Сергея Семака.