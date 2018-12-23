В чешском Нове-Место завершился женский масс-старт, который проходил в рамках третьего этапа Кубка мира. Россию представляли две спортсменки — Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых, но ни одна из них не смогла побороться за попадание в число призёров.

Победу в гонке одержала словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина. Биатлонистка допустила два промаха на огневых рубежах и финишировала со временем 35.34,4. На втором месте расположилась ещё одна представительница Словакии Паулина Фиалкова. Она также допустила два промаха и ходом отстала от победительницы на 12 секунд. Третьей стала француженка Анаис Шевалье, которая трижды ошиблась на стрельбе.

Россиянка Юрлова-Перхт финишировала девятой. Спортсменка чисто отстрелялась на двух «лёжках», однако не справилась со стрельбой из положения стоя.