Мама олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Лейсан прокомментировала неудачное выступление дочери на чемпионате России. Напомним, Загитова заняла пятое место, уступив трём юниоркам, с которыми тренируется в одной группе, и петербурженке Станиславе Константиновой.

Лейсан Загитова выразила уверенность в том, что Алине удастся справиться со всеми сложностями. Она отметила, что её дочь сейчас переживает непростой период. Также мама спортсменки добавила, что Алина будет встречать Новый год в кругу семьи, и это поможет ей немного «отойти» после неудачи на чемпионате России.

По итогам национального чемпионата Загитова была включена в состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в январе в Минске. Команда была сформирована по спортивному принципу, помимо Загитовой в неё вошли две петербурженки — Станислава Константинова и Софья Самодурова.