Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал успешный старт международного сезона в исполнении россиянина Александра Логинова.

Тихонов отметил, что следит за выступлениями спортсмена и радуется его успехам. Однако специалист не согласился с тем, что президент СБР Владимир Драчёв и тренер сборной России Анатолий Хованцев имеют отношения к успехам Логинова. По мнению Тихонова, самую действенную помощь биатлонисту оказывал Александр Касперович. Также Логинову на протяжении двух лет помогал Александр Кравцов, уверен экс-биатлонист.

Напомним, Логинов закончил выступления на декабрьских этапах Кубка мира вторым местом в общем зачете. Спортсмен уступает лишь представителю Норвегии Йоханнесу Бё. В гонке преследования, которая проходила в чешском Нове-Место, Логинов завоевал серебряную медаль. Этот результат стал для спортсмена лучшим в сезоне — до этого он не поднимался выше третьего места.