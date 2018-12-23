Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал непопадание Евгении Медведевой в состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы.

Траньков отметил, что в спорте необходимо показывать своё лучшее катание, чтобы иметь возможность представлять страну на международных соревнованиях. У Медведевой не получилось это сделать на национальном старте, однако после чемпионата Европы будет решаться вопрос о составе команды на чемпионат мира. Траньков предположил, что Медведеву могут включить в сборную на данный старт.

Напомним, на прошедшем в Саранске чемпионате России Медведева заняла седьмое место. После короткой программы она шла 14-й, однако в произвольной смогла показать более качественное исполнение элементов и поднялась на седьмую позицию. Спортсменка не попала в состав на чемпионат Европы: в команду были включены Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова.