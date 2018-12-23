Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала итоги своего выступления в масс-старте, который состоялся в чешском Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира. Спортсменка финишировала девятой, допустив три ошибки на стрельбе из положения стоя.

«Состояние среднее было», — объяснила Юрлова-Перхт после гонки и добавила, что на предыдущих двух стартах чувствовала себя аналогичным образом. Что касается неудачной стрельбы, биатлонистка пояснила, что не справилась с порывами ветра.

Кроме того, Юрлова-Перхт поблагодарила сервис-бригаду российской команды и отметила, что лыжи были подготовлены отлично.

Напомним, победу в гонке одержала словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина. На втором месте расположилась ещё одна представительница Словакии Паулина Фиалкова. Третьей стала француженка Анаис Шевалье, которая трижды ошиблась на стрельбе.