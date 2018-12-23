Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба вошёл в число ста лучших футболистов мира по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca.

Издание опубликовало часть рейтинга, в котором представлены места с 91-е по 100-е. Артём Дзюба располагается на 97-й строчке данного рейтинга. Форвард стал единственным российским футболистом в опубликованной части списка.

Издание отметило, что Дзюба внёс большой вклад в успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира — особенно в матче 1/8 финала, когда российской команде удалось одержать верх над сборной Испании. Также Marca вспомнила и о выступлении Дзюбы в составе «Зенита»: по мнению издания, нападающий недостаточно успешно проявляет себя в петербургском клубе.