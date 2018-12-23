Петербургская фигуристка Станислава Константинова поделилась впечатлением от своего выступления на чемпионате России. Спортсменка заняла четвёртое место и попала в состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы.

Константинова заявила, что недовольна своим выступлением. Спортсменка рада, что смогла отобраться на чемпионат Европы, но при этом понимает, что показала прокат не на 100 процентов, а на 60-70. Станислава объяснила, что ей не удалось до конца войти в образ, к тому же она допустила серьёзную ошибку и сделала небольшие помарки.

Фигуристка призналась, что ей было абсолютно всё равно, какие оценки поставят судьи, потому что она подвела саму себя и показала не такой вдохновленный прокат, как в предыдущие разы.

Напомним, помимо Константиновой в состав сборной России отобралась олимпийская чемпионка Алина Загитова и ещё одна петербурженка Софья Самодурова.