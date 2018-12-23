Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями от итогов чемпионата России по фигурному катанию среди мужчин-одиночников. Напомним, победу одержал Максим Ковтун, второе место занял Михаил Коляда, третье — Александр Самарин.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Бестемьянова выразила уверенность в том, что Ковтун сможет сохранить свою форму к чемпионату Европы. «Если он понимает, как это хорошо работает, то для него будет удовольствием поддерживать форму. Он на финишной прямой, а был на дне. Ему было так трудно выбраться, что теперь он будет себя держать», — заявила экс-спортсменка.

Также Бестемьянова прокомментировала попадание Александра Самарина в состав сборной России на чемпионат Европы. Специалист отметила, что отсутствие на чемпионате травмированного Сергея Воронова не повлияло на формирование состава команды, так как Самарин показал отличный результат.

«Самарин выиграл произвольную программу у Коляды. Его нельзя убрать. Я считаю, что ему немного недодали в короткой программе. Я не люблю судить судей, но когда прошла короткая программа, мне было обидно за Самарина: он сделал роскошный четверной лутц и оказался вне тройки», — сказала бывшая фигуристка.