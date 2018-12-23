Футбольный клуб «Витесс», главным тренером которого является бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий, в гостевом поединке не смог обыграть «Де Графсхап». Игра проходила в рамках семнадцатого тура чемпионата Голландии и завершилась вничью со счётом 2:2. Стоит отметить, что «Де Графсхап» является аутсайдером чемпионата и идёт на последнем месте.

Подопечным Слуцкого пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи. На 12-й минуте полузащитник хозяев Франк Олейве открыл счёт, отправив мяч в ворота с передачи Эрика Баккера. Под занавес первого тайма гостям удалось отыграться — гол на свой счёт записал норвежец Мартин Эдегор.

Однако во втором тайме хозяева вновь смогли выйти вперёд: отличился полузащитник Фюрдьел Нарсинх. Хавбек «Витесса» Матуш Беро помог своей команде избежать поражения и сравнял счёт, забив последний гол встречи.

На данный момент «Витесс» занимает пятое место, имея в своём активе 26 очков. «Де Графсхап», идущий последним, набрал всего 12 очков.