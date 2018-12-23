Сестра российского биатлониста Антона Шипулина Анна Маслова рассказала о том, в каком состоянии на данный момент находится спортсмен.

Анна сообщила, что Шипулин находится в тренировочном процессе и готовится к выступлению на «Рождественской гонке». Семья поддерживает биатлониста, поэтому он пребывает в хорошем боевом настрое. За счёт большого профессионального опыта Антону удастся грамотно подвести себя к стартам, уверена сестра спортсмена. Пауза необходима Шипулину для морального настроя.

Напомним, в текущем сезоне Шипулин ещё ни разу не выходил на старт официальных соревнований. Биатлонист провёл большой отрезок времени без тренировок, поэтому сейчас набирает форму и готовится к предстоящим стартам. Планируется, что он начнёт сезон на «Ижевской винтовке», однако спортсмен принял решение не ехать на соревнования.