Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к болельщикам после неудачи на чемпионате России.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фото, в комментарии к которому поблагодарила болельщиков за поддержку. Также Загитова обратилась со словами благодарности к своему тренерскому штабу — Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову. «Спасибо за то, что вы всегда рядом со мной», — написала Алина.

Напомним, Загитова заняла пятое место на чемпионате России. Фигуристка лидировала после короткой программы, но не справилась с исполнением произвольной и допустила в ней два падения. Спортсменка уступила трём юниоркам — Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алёне Косторной, а также петербурженке Станиславе Константиновой.

Пятое место позволило Загитовой отобраться в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт в январе.