Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к болельщикам после неудачи на чемпионате России.
На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фото, в комментарии к которому поблагодарила болельщиков за поддержку. Также Загитова обратилась со словами благодарности к своему тренерскому штабу — Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову. «Спасибо за то, что вы всегда рядом со мной», — написала Алина.
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Дорогие болельщики! От всей души 💖 хочу поблагодарить вас за поддержку и любовь, которую вы дарили мне во время Чемпионата России в Саранске⛸🇷🇺. Отдельное СПАСИБО Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за то, что вы всегда рядом со мной 🙏⛸☀️. В этот раз не всё получилось, как хотелось, однако я чувствовала ваше тепло и доброту все эти дни 😊💞🙌 Dear fans! Let me express my sincere appreciation for your support and your love 💖 that YOU gifted me during the Russian Figure Skating Championship in Saransk ⛸🇷🇺. Let me say special THANK YOU to my coaches Eteri Tutberidze, Daniil Gleikhengauz and Serguey Dudakov for being always with me 🙏⛸☀️. This time, not everything turned out as we wanted, meanwhile I felt your warmness and kindness these days 😊💞🙌.
Напомним, Загитова заняла пятое место на чемпионате России. Фигуристка лидировала после короткой программы, но не справилась с исполнением произвольной и допустила в ней два падения. Спортсменка уступила трём юниоркам — Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алёне Косторной, а также петербурженке Станиславе Константиновой.
Пятое место позволило Загитовой отобраться в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт в январе.