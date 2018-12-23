Известный футбольный телекомментатор Георгий Черданцев поделился мнением о российском фигурном катании. Специалист остался недоволен тем, что на самом высоком уровне соревнуются достаточно юные спортсменки.

На своей странице в «Твиттере» Черданцев опубликовал пост, в котором заявил, что фигурное катание свелось к выступлению 14-летних подростков. Комментатор считает, что это ненормально, так как спорт высших достижений с призовыми деньгами — это не юношеские соревнования.

При этом Черданцев отметил, что взрослая женщина не сможет исполнить прыжок в четыре оборота.

По-моему, это ненормально, что фигурное катание свелось к выступлению 14-летних подростков. Это все-таки профессиональный спорт высших достижений, с призовыми деньгами, а не юношеские соревнования. Хотя понятно, что взрослая женщина 4 оборота не прыгнет. Проблема. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) December 23, 2018

Напомним, на завершившемся в Саранске чемпионате России все призовые места заняли юниорки, тренирующиеся в группе Этери Тутберидзе. Золотую медаль соревнований выиграла Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третье — Алёна Косторная. Щербакова и Трусова исполнили четверной лутц в своих произвольных программах. Также Трусова пыталась прыгнуть четверной тулуп, но упала на приземлении.