В Москве завершился волейбольный матч между женской столичной командой «Динамо» и петербургской «Ленинградкой». Игра проходила в рамках шестого тура чемпионата России и закончилась победой хозяев в трёх сетах со счётом 3:0 (25:13, 25:21, 25:21).

Волейболисткам московской команды удалось одержать верх во всех трёх игровых отрезках. Самым результативным игроком встречи стала волейболистка «Динамо» Наталия Гончарова, набравшая 21 очко.

Матч между «Динамо» и «Ленинградкой» возобновил чемпионат страны после двухнедельной паузы. Команды сыграли между собой седьмой раз в 2018 году.

После шести туров национального чемпионата «Динамо» идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в своём активе 14 очков. Столичная команда уступает лишь «Локомотиву» из Калининградской области, у которого на одно очко больше. «Ленинградка» идёт на седьмом месте, петербурженки набрали 9 очков.