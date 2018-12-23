Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, отбывающий наказание в СИЗО «Бутырка», одобрил идею проведения матча между заключенными и охранниками.

Павел назвал эту идею отличной и выразил желание собрать команду. Спортсмен уверен, что сможет уговорить Александра и Кирилла Кокориных, которые также находятся под стражей, принять участие в матче.

Напомним, ранее стало известно, что футболисты сыграют в составе команды заключённых в матче против охранников СИЗО «Бутырка». Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний отметил, что ранее уже проводились подобные матчи, однако в них никогда не принимали участие профессиональные футболисты.

Напомним, 5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Спортсмены оказались под арестом за участие в двух драках. Ранее суд не согласился отпустить их под домашний арест, несмотря на поручительство за Кокорина «Зенита» и лично Сергея Семака.